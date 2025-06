Zampini alza la voce | Juventus massacrata dalla giustizia sportiva in modo durissimo i tifosi sono stufi Sulle milanesi…

L'opinione di Massimo Zampini si fa sentire forte e chiara: la Juventus, vittima di un trattamento ingiusto e sproporzionato dalla giustizia sportiva, sta vivendo un vero e proprio massacro. Tra critiche ai metodi adottati e richieste di parità di trattamento, il tifoso juventino non si ferma davanti a nessuno. La sua voce si alza, chiedendo giustizia e rispetto, perché è ora che anche nel calcio si facciano i conti con equità e trasparenza.

L’opinionista e tifoso juventino, Massimo Zampini, sulle pagine del quotidiano torinese “Tuttosport” ha scritto un articolo sul patteggiamento della Juventus sulle Plusvalenze, dove ha messo in risalto il diverso trattamento con altri club della Serie A: di seguito vi proponiamo un estratto delle sue parole. Massimo Zampini, le sue parole sulle Plusvalenze “Il tenore forcaiolo . L'articolo Zampini alza la voce: “Juventus massacrata dalla giustizia sportiva in modo durissimo, i tifosi sono stufi. Sulle milanesi.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: zampini - juventus - alza - voce

Zampini punge: «Dalla Juventus all’Inter, quando il patteggiamento da una cosa malvagia e terribile torna “nobile”. Con la manovra stipendi…» - Nel mondo del calcio, le parole di Massimo Zampini scuotono le fondamenta della moralità sportiva, evidenziando come il patteggiamento, spesso visto come una via facile, possa assumere un’aura nobile o malvagia a seconda delle circostanze.

Il direttore generale della Juventus Comolli, secondo fonti inglesi, sta lavorando sottotraccia su un attaccante francese poco conosciuto in Italia: si tratta del possente centravanti francese Jean-Philippe Mateta (?) del Crystal Palace, classe 1997, 192 centim Vai su Facebook

CorSport - Osimhen, la Juventus 'alza la voce': pronta una super offerta, ma l'Arabia spaventa; Nico Gonzalez 'alza la voce' e ci smentisce: è finalmente decisivo, ora la prova più importante.

Juventus, McKennie alza la voce: 'Non sono soddisfatto' - MSN - Weston McKennie parla della stagione della Juventus e del suo nuovo progetto benefico ... Da msn.com

Juventus, Scanavino alza la voce: “Sentenza ingiusta ed iniqua” - Juventus, le parole di Scanavino ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della gara con l’Atalanta. Lo riporta calciomercato.it