Zalewski rivela | Appena ho messo piede ad Appiano in me è scattato qualcosa di speciale Spero di dare tanto a questa Inter Chivu mi ha colpito subito per un aspetto

Appena approdato all'Inter, Nicola Zalewski ha vissuto un momento speciale che gli ha fatto scattare qualcosa dentro. Dal suo debutto con la Roma alle sfide recenti, il giovane talento polacco si apre con emozione, rivelando le sue speranze e la determinazione di contribuire al successo nerazzurro. Chivu, il suo mentore, ha subito colpito il suo cuore: un percorso di crescita e passione tra sogni e obiettivi da raggiungere.

L’esterno dell’Inter, Nicola Zalewski, riscattato da pochi giorni dai nerazzurri dalla Roma, si è raccontato così: le sue parole. Intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia del match del Mondiale per Club contro il Fluminense, Nicola Zalewski si è raccontato a cuore aperto, dall’infanzia fino al suo presente all’ Inter con Chivu. ANCHE IO, COME PIO, HO ESORDITO CON LA ROMA RISULTANDO DECISIVO CON LO UNITED – « Sì, con mezzo gol. ». CONSIGLI PER PIO ESPOSITO? – « Tutti abbiamo visto le sue qualitĂ l’anno scorso allo Spezia e ora che l’ho conosciuto, posso dire che ha anche tante qualitĂ umane. 🔗 Leggi su Internews24.com