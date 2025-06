Zalewski Inter retroscena su Chivu | stregato da questo aspetto del nuovo tecnico! Le parole

Intervistato dal Corriere della Sera, Nicola Zalewski svela un retroscena affascinante su Cristian Chivu. Il giovane nerazzurro ha ammesso di essere rimasto stregato da un particolare aspetto del nuovo tecnico, che sta influenzando positivamente la sua crescita in squadra. Tra aneddoti e intuizioni, emergono dettagli intriganti che offrono uno sguardo privilegiato sul mondo interiore dell'Inter. Ecco cosa ha raccontato...

Zalewski Inter, ecco spuntare il retroscena su Cristian Chivu, il nerazzurro è stato stregato da questo aspetto del nuovo tecnico, vediamo le parole. Intervenuto sulle colonne de Il Corriere della Sera alla vigilia del match valido per gli ottavi del Mondiale per Club  contro il Fluminense, l'esterno dell' Inter Nicola Zalewski  ha svelato alcuni retroscena e o aneddoti interessanti. Tra questi non si può non notare il bellissimo rapporto nato col neo tecnico Cristian Chivu. Ecco un breve passaggio: COSA MI HA COLPITO NELL'IMPATTO CON CHIVU? – « L'aspetto comunicativo, il rapporto umano che crea ».