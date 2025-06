Zalewski | All’Inter è scattato qualcosa Mourinho mi ha aiutato tanto

Nicola Zalewski, giovane talento cresciuto nella Roma, ha recentemente salutato i colori giallorossi per vestire la maglia dell'Inter, contribuendo anche alla strategia di plusvalenze del club. In un’intervista al Corriere della Sera, il polacco classe 2002 rivela come Mourinho gli abbia dato una mano nel percorso di crescita e svela i motivi che hanno spinto i nerazzurri a puntare su di lui. Un cambiamento che segna un nuovo capitolo nella sua promettente carriera.

Tra i giocatori che in questo mese di giugno hanno salutato la Roma, aiutando anche il club nella corsa alle plusvalenze, c’è Nicola Zalewski. Dopo essere cresciuto calcisticamente con i colori giallorossi, il polacco si è trasferito a titolo definitivo all’Inter. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il classe 2002 si è espresso sulla sua nuova vita, spiegando anche i motivi che hanno spinto i nerazzurri a puntare su di lui. Queste le sue parole: “La mia duttilità è stata decisiva? Penso di si. Il fatto di poter giocare in piĂą ruoli e di aver segnato a Torino nella prima partita da trequartista, giocando bene anche a Como, è stato importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zalewski: “All’Inter è scattato qualcosa. Mourinho mi ha aiutato tanto”

