Zaia è il governatore più amato piace anche al centrosinistra Sono grato il Veneto è un modello

Zaia, il governatore amatissimo dal centrodestra e apprezzato anche dal centrosinistra, rappresenta un modello di successo per il Veneto e oltre. La sua popolarità si riflette in un consenso che supera le aspettative, dimostrando che leadership autentica e vicinanza ai cittadini sono la chiave. In un clima politico in evoluzione, Zaia è l’esempio di come una gestione equilibrata possa conquistare tutti, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per l’Italia.

Venezia, 29 giugno 2025 – Il 57,9% degli italiani è favorevole al terzo mandato per i presidenti di regione, come chiesto a gran voce in particolare dalla Lega. Contrario solo il 42,1% degli intervistati. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell' istituto demoscopico Lab21. Tra i governatori più amati dagli italiani, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si conferma ampiamente in prima posizione con una percentuale di gradimento ancora in crescita al 67,8%, ma è amato anche dal 56,7% degli elettori di centrosinistra e di quelli degli altri partiti (52,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zaia è il governatore più amato, piace anche al centrosinistra. “Sono grato, il Veneto è un modello”

In questa notizia si parla di: zaia - veneto - governatore - amato

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - In vista delle prossime elezioni regionali, Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Stiamo parlando di due persone che hanno deciso di sposarsi, ma le vogliamo lasciare in pace?". Il governatore del Veneto Luca Zaia, risponde così a una nostra domanda sull'immagine che la città di Venezia sta restituendo in vista delle celebrazioni per il Vai su Facebook

Zaia è il governatore più amato, piace anche al centrosinistra. “Sono grato, il Veneto è un modello”; Sondaggi politici, elettori vogliono terzo mandato per i presidenti di Regione: Zaia il governatore più amato; Zaia i sondaggi continuano ad incoronarlo: è il governatore più amato d'Italia.

Zaia è il governatore più amato, piace anche al centrosinistra. “Sono grato, il Veneto è un modello” - Il gradimento per il presidente di Regione è in crescita al 67,8%. Segnala msn.com

Sondaggi politici, elettori vogliono terzo mandato per i presidenti di Regione: Zaia il governatore più amato - La maggioranza degli italiani intervistati, pari al 57,9%, si è dichiarato favorevole al terzo mandato per i presidenti di Regione, contrario il 42,1%. fanpage.it scrive