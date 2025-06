Yuasa Battery L’impresa Grottazzolina trattata in una tesi di laurea

La narrazione della storia di Yuasa Battery Grottazzolina, protagonista di una tesi di laurea, apre uno sguardo affascinante sul mondo del marketing sportivo. Jessica Santolini, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Macerata, ha analizzato i fattori critici di successo dietro la squadra di Superlega, svelando il lavoro invisibile che alimenta i successi quotidiani. Questa ricerca dimostra come, anche in ambiti apparentemente lontani, il talento e la strategia siano la chiave per emergere.

Non solo la ribalta nazionale, ora la storia della Yuasa Battery Grottazzolina è diventata anche argomento di tesi. Quella che ha svolto Jessica Santolini di Montefano, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Macerata, dal titolo ’I fattori critici di successo nel marketing sportivo. Il caso della Yuasa Battery Grottazzolina’. Dietro la squadra da Superlega è stato raccontato il mondo invisibile che lavora tutti i giorni, dalla prima squadra fino ai più piccoli con tante persone dietro, dislocate in ogni settore. Jessica lo ha fatto partendo dal PalaGrotta, anima pulsante di questo mondo, incontrando le due persone che hanno dato il via alla scalata ovvero Massimiliano Ortenzi e Rossano Romiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yuasa Battery. L’impresa Grottazzolina trattata in una tesi di laurea

In questa notizia si parla di: yuasa - battery - grottazzolina - tesi

Yuasa Battery, attese novità sul mercato - Yuasa Battery di Grottazzolina si prepara ad affrontare un periodo di cambiamenti, con l'attenzione rivolta ai saluti degli atleti che non faranno parte del roster nella prossima stagione.

| SIAMO IN SERIE B!!! Un sabato da brividi, un finale da film La Yuasa Santoni fa il botto: anche GARA 2 è nostra e con essa arriva una straordinaria PROMOZIONE IN SERIE B! I nostri ragazzi hanno lottato, sudato, sognato… e adesso si godono u Vai su Facebook

Yuasa Battery. L’impresa Grottazzolina trattata in una tesi di laurea; Una tesi, un sogno condiviso: Jessica Santolini racconta la favola della Yuasa Battery Grottazzolina; La prima di Orro in maglia Fenerbahce sarà a… Oristano al ‘Sardegna Volleyball Challenge’!.

Yuasa Battery. L’impresa Grottazzolina trattata in una tesi di laurea - Jessica Santolini di Montefano, laureata in Scienze della Comunicazione all’università di Macerata: "I giocatori non sono eroi ma persone normali". Scrive sport.quotidiano.net

Tre atleti della Yuasa Battery Grottazzolina convocati per le Universiadi - Giulio Magalini, Marco Pellacani e Francesco Comparoni rappresenteranno la Yuasa Battery Grottazzolina alle Universiadi. Riporta msn.com