Yeman Crippa si sacrifica per la maglia azzurra | Contento di aver aiutato la Nazionale

Yeman Crippa, esempio di dedizione e sacrificio, si è distinto a Madrid conquistando un meritato quinto posto nei 5000 metri. Il suo impegno ha regalato all’Italia la sicurezza della vittoria finale ai Campionati Europei a squadre 2025, confermando il nostro dominio nel panorama atletico europeo. Per il movimento azzurro, si tratta di un successo storico, il secondo consecutivo dopo l’exploit di due anni fa. Crippa, primatista nazionale e campione in carica, non smette di stupire e di ispirare.

Yeman Crippa si difende alla grande con un buon quinto posto nei 5000 metri e regala all'Italia la certezza aritmetica della vittoria finale ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Madrid. Per il movimento azzurro si tratta del secondo titolo consecutivo nell'ex Coppa Europa, dopo il primo storico trionfo di due anni fa a Chorzow. Il primatista nazionale e campione europeo in carica della mezza maratona non gareggia ormai da due anni su pista, avendo scelto di concentrarsi esclusivamente sulla Maratona (è già stato convocato ai Mondiali di Tokyo sulla distanza dei 42,195 chilometri), ma ha accettato la chiamata della Nazionale per dare una mano al gruppo italiano tornando a cimentarsi in un 5000 di livello continentale.

