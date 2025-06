Yeman Crippa il sacrificio del maratoneta | la spallata finale l’Italia vola verso l’apoteosi agli Europei a squadre

Yeman Crippa, il sacrificio del maratoneta: la spallata finale che ha fatto volare l’Italia verso l’apoteosi agli Europei a squadre. Nonostante il passaggio alla maratona, Crippa ha risposto presente sui 5.000 metri, portando punti fondamentali con il suo impegno e determinazione. Il primatista nazionale ha dimostrato che il cuore e la passione valgono più di ogni record, e questa gara resterà nella storia come un esempio di dedizione e orgoglio azzurro.

Yeman Crippa ormai è un maratoneta, ma ha risposto presente alla convocazione del DT Antonio La Torre: l’Italia aveva bisogno del trentino sui 5.000 metri per portare a casa punti preziosi per la conquista degli Europei a squadre e il primatista nazionale della specialità ha onorato l’impegno con la massima professionalità, pur non avendo più lo spunto richiesto per questa disciplina. L’azzurro ha concluso al quinto posto in 13:48.03, ha incamerato dodici punti e ha dato la spallata decisiva per alzare al cielo la ex Coppa Europa. Il 28enne non si cimentava sui 5.000 da due anni, sempre agli Europei a squadre: fu terzo a Chorzow e contribuì al trionfo della nostra Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it