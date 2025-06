Yacht incagliato al porto di Bonifacio Come finisce

Un incidente che ha fatto rapidamente il giro del web: un yachting di lusso si è incagliato nell’ingresso del porto di Bonifacio, in Corsica, bloccandosi a pochi metri dall’abitato. La scena, catturata in un video virale su Instagram, mostra la prua che si ferma bruscamente contro uno scoglio, suscitando preoccupazione e curiosità. Ma cosa succederà ora? Le operazioni di salvataggio e recupero sono già in atto, e il mistero sulla sorte di questa imbarcazione di prestigio sta per essere svelato.

Solo 20 ore fa, su Instagram è spuntato un video sul profilo 'theyachtman06', che ha subito fatto il giro dei social: uno yacht di lusso si incaglia nell'ingresso del porto di Bonifacio, in Corsica. L'imbarcazione, dalle dimensioni importanti, sbatte contro uno scoglio proprio all'entrata, bloccandosi a pochi metri dall'abitato. Nel filmato si vede chiaramente la prua della barca fermarsi bruscamente, seguita da un attimo di tensione sul ponte: l'equipaggio è visibilmente sconvolto. L'incidente è avvenuto al traguardo del canale accessibile solamente con grande attenzione a causa delle correnti e delle formazioni rocciose sotterranee. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Yacht incagliato al porto di Bonifacio. Come finisce

In questa notizia si parla di: porto - bonifacio - yacht - incagliato

Yacht incagliato al porto di Bonifacio. Come finisce.

Yacht incagliato su una spiaggia a Valencia, tre giorni dopo l'equipaggio è ancora a bordo. «Surreale». Di chi è - Il Messaggero - Un lussuoso yacht è incagliato da lunedì sulla spiaggia di Valencia, quella di Pinedo, a pochi metri da ombrelloni e lettini. Da ilmessaggero.it

La vedetta costiera della Guardia di Finanza mette in salvo uno yacht incagliato a Punta Ala - MSN - Ad aiutare l'imbarcazione la vedetta costiera della Sezione operativa navale di Porto Santo Stefano della Guardia di Finanza di ... Si legge su msn.com