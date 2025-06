Xiaomi lancia il SUV elettrico YU7 | record di preordini e titolo in rialzo del 70% nel 2025

Xiaomi rivoluziona il settore automotive con il nuovo SUV elettrico YU7, che ha registrato un record di oltre 200.000 preordini in appena 3 minuti. L’entusiasmo degli investitori si traduce in un titolo in rialzo del 70% nel 2025, aprendo nuove prospettive per il colosso cinese. Un successo destinato a ridefinire gli standard del mercato e a confermare Xiaomi come protagonista assoluta nel mondo della mobilità sostenibile.

Xiaomi conquista il mercato automotive con il lancio del nuovo SUV elettrico YU7, presentato ufficialmente ieri e accolto con entusiasmo dagli investitori: nella giornata di oggi, il titolo dell’azienda ha aperto a 61 dollari di Hong Kong, toccando il suo massimo storico. Il successo è trainato da oltre 200.000 preordini in soli 3 minuti, secondo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Xiaomi lancia il SUV elettrico YU7: record di preordini e titolo in rialzo del 70% nel 2025

In questa notizia si parla di: xiaomi - elettrico - preordini - titolo

Xiaomi SU7 Ultra, record elettrico al Nürburgring Nordschleife - La Xiaomi SU7 Ultra ha rivoluzionato il mondo delle auto elettriche, stabilendo un incredibile record al Nürburgring Nordschleife con un tempo di 7:04.

Il colosso americano ha una Gigafactory a Shanghai, ma fatica a competere sul prezzo. A Hong Kong il titolo cinese chiude a più 8 per cento Vai su Facebook

Xiaomi vince la sfida con Tesla, 200mila preordini in tre minuti per il nuovo Suv elettrico; Xiaomi vola in Borsa dopo il boom di ordini per il nuovo Suv elettrico Yu7; Xiaomi, record per il nuovo Suv: 300mila prenotazioni in un’ora.

Xiaomi, 300 mila ordini in un ora per YU7 e il titolo vola - Con un'apertura a 61 dollari di Hong Kong, il suo massimo storico, il titolo di Xiaomi ha evidenziato l'entusiasmo degli investitori il giorno dopo la presentazione del nuovo modello aut ... Come scrive msn.com

Auto, Xiaomi vola in borsa con il suv elettrico che fa concorrenza a Tesla: 300 mila ordini in appena un’ora - Prezzi aggressivi, design modulare e tecnologia smart: così Xiaomi sfida Tesla e punta a dominare il mercato dei veicoli elettrici in Cina con un ecosistema digitale su ruote ... Si legge su milanofinanza.it