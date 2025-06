Xavier Woods | Il King Of The Ring? È rinato grazie a me

xavier woods il king of the ring 200 rinato grazie a me. Ieri notte, a Night Of Champion, si sono conclusi i tornei che hanno decretato il King e la Queen Of The Ring 2025: Cody Rhodes e Jade Cargill. Ora puntano alle title shot di SummerSlam, ma c’è qualcuno che vuole prendersi il merito di aver fatto rivivere questa prestigiosa tradizione, e questa persona...

Ieri notte a Night Of Champion si sono conclusi i due tornei che hanno decreto il King e la Queen Of The Ring 2025. Sul fronte maschile a vincere è stato Cody Rhodes, mentre su quello femminile Jade Cargill. I due avranno ora una title shot rispettivamente al WWE Undisputed Title ed al WWE Women’s Title a SummerSlam. C’è però qualcuno che intende prendersi il merito se oggi il King Of The Ring è tornato ad avere una certa rilevanza, questo qualcuno è Xavier Woods. “Ringraziate me”. Tramite un post sui social, Xavier Woods ha parlato del King Of The Ring e ha voluto ricordare a tutti che, se oggi il torneo conta qualcosa, il merito è suo: “Felice Night Of Champions, ho qualcosa da dire a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di prendere parte al torneo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Xavier Woods: “Il King Of The Ring? È rinato grazie a me”

