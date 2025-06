X-men | il supereroe più potente è ufficialmente un rischio per tutti

Gli X-Men hanno sempre regalato emozioni indimenticabili, ma tra tutti spicca Synch: il mutante più potente e allo stesso tempo più complesso. Con capacità straordinarie che lo collocano ai vertici dell’universo Marvel, il suo ruolo è diventato un vero e proprio enigma narrativo. Potenza e limiti si intrecciano, rendendo Synch un personaggio affascinante e misterioso, capace di cambiare le sorti delle storie. In questo scenario, le sue vere potenzialità sono ancora da scoprire...

il potere e le limitazioni di synch, il mutante più potente degli x-men. Il franchise degli X-Men è noto per presentare alcuni dei personaggi più potenti del mondo dei fumetti. Tra questi, Synch si distingue per le sue capacità straordinarie, che lo rendono uno degli eroi più forti dell'universo Marvel. Questa stessa potenza ha finito per limitarne la presenza nelle storie attuali, creando un paradosso tra forza e utilità narrativa. le caratteristiche delle abilità di synch. una panoramica sulle sue capacità mutant. Synch possiede la singolare abilità di sincronizzarsi con i superpoteri delle persone intorno a lui.