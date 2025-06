WWE | Perché Giulia ha vinto così facilmente con Zelina Vega?

Giulia ha conquistato il WWE Women's United States Championship battendo Zelina Vega in modo netto durante l'episodio di SmackDown del 27 giugno registrato in Arabia Saudita. Una vittoria che secondo gli addetti ai lavori rappresenta un chiaro segnale della WWE sui piani futuri per la wrestler giapponese. Una vittoria senza storia: Giulia strapazza Zelina Vega. Il match per il titolo femminile degli Stati Uniti non ha avuto storia, con Giulia che ha dominato dall'inizio alla fine contro Zelina Vega. Un incontro che gli insider descrivono come un messaggio inequivocabile da parte della WWE sui diversi livelli delle due atlete.

