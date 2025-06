WWE | Otis sparito da Raw? Svelata la causa della sua assenza

Dopo settimane di silenzio e domande senza risposta, i fan di WWE finalmente scoprono la verità dietro l'assenza di Otis da Raw. La star degli Alpha Academy ha dovuto affrontare un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico: un’artroscopia al gomito. Ora, con il recupero in corso, tutti si chiedono quando Otis tornerà sul ring e tornerà a farci sorridere come sempre. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

I fan si sono chiesti dove fosse finito Otis dopo la sua improvvisa assenza dalla programmazione WWE e ora il mistero è finalmente stato chiarito. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la star degli Alpha Academy ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico. Fonti vicine a Otis hanno confermato che il beniamino del pubblico si è recentemente sottoposto a un’artroscopia al gomito per comprendere meglio cosa lo stesse affliggendo: “Abbiamo un aggiornamento su un talento WWE assente. Otis non lotta da quasi due mesi, la sua ultima apparizione risale all’episodio di Raw del 5 maggio, dove ha perso contro Rusev. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Otis sparito da Raw? Svelata la causa della sua assenza

