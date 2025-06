WWE | Matt Cardona protagonista dei cori dei fan al post-show di Night of Champions

L'entusiasmo tra i fan di WWE non si spegne: Matt Cardona, anche se non ancora tornato ufficialmente in scena, è protagonista indiscusso dei cori al post show di Night of Champions. La sua presenza, anche solo attraverso le menzioni e i rumor, alimenta le speranze di un suo ritorno in grande stile. La passione dei tifosi continua a spingere il suo nome al centro dell'attenzione, creando un hype che potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Matt Cardona non è ancora tornato in WWE, ma il suo nome continua a catturare molta attenzione da parte dei fan e della compagnia stessa. L’ex campione mondiale NWA e Intercontinental Champion è stato menzionato più volte nei programmi WWE nelle ultime settimane, alimentando le speculazioni su un suo possibile ritorno. Tutto è iniziato la scorsa settimana a SmackDown, quando John Cena ha citato Cardona durante il suo promo contro CM Punk, e la situazione è poi esplosa ieri sera a Night of Champions a Riyadh, in Arabia Saudita. I fan a Riyadh cantano a gran voce per Matt Cardona. Durante il post-show, mentre Paul “Triple H” Levesque veniva intervistato, i fan presenti alla Kingdom Arena hanno iniziato a cantare con forza il nome di “ Matt Cardona ”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Matt Cardona protagonista dei cori dei fan al post-show di Night of Champions

