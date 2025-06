WWE | Karrion Kross zittisce le critiche nessun problema con i back bump

Karrion Kross ha deciso di rispondere alle critiche con stile, dimostrando di non temere le sfide e di saper affrontare anche i momenti più difficili sul ring. Durante Night of Champions, il lottatore ha eseguito con sicurezza numerosi back bump, zittendo ogni dubbio sulla sua abilità. Confrontandosi con Sami Zayn in un match avvincente, Kross ha ancora una volta dimostrato che la determinazione vince sempre: e questa volta, è lui a uscire vittorioso.

Karrion Kross è stato al centro di critiche per un po’ di tempo, accusato di non saper eseguire i flat back bump (cadute sulla schiena) durante i match. Proprio per questo, Kross ha deciso di mettere a tacere queste voci in grande stile, eseguendo diversi bump durante Night of Champions. Durante il PLE, Karrion Kross ha affrontato Sami Zayn in un match singolo. In uno dei momenti più intensi dell’incontro, Zayn ha colpito Kross con una poderosa Clothesline mentre quest’ultimo si trovava sulle corde. Subito dopo, Kross ha eseguito un Bump all’esterno del ring con una transizione estremamente fluida, dimostrando chiaramente che le accuse di non essere in grado di prendere Bump erano infondate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross zittisce le critiche, nessun problema con i back bump

In questa notizia si parla di: kross - karrion - critiche - back

Karrion Kross: “Non tutti hanno preso bene le mie parole a WrestleMania” - Karrion Kross rivela come le sue dichiarazioni post-WrestleMania 41 abbiano diviso il backstage WWE. L'ex campione di NXT spiega che, mentre alcuni colleghi lo hanno sostenuto, altri hanno reagito negativamente alle sue parole.

WWE: Karrion Kross zittisce le critiche, nessun problema con i back bump.

Finale shock a SmackDown: Karrion Kross è tornato in WWE - Karrion Kross, ex NXT Champion, è tornato ieri sera in WWE apparendo a sorpresa nel segmento finale di SmackDown. Riporta tomshw.it

Karrion Kross to quit WWE in frustration & bury the management with his pipebomb? Exploring the possibility - Sportskeeda - Karrion Kross has seen a massive rise in popularity since his rant from a podcast at WrestleMania 41 week went viral. Secondo sportskeeda.com