WWE | Hikuleo debutta a Night of Champions e si unisce alla Bloodline di Sikoa con un nuovo nome

La notte di Night of Champions ha segnato un momento epico: l’atteso debutto di Hikuleo, che si unisce ufficialmente alla Bloodline di Solo Sikoa con un nuovo nome che farà parlare di sé. Dopo aver aiutato Sikoa a conquistare il WWE United States Title, Hikuleo si prepara a scrivere nuove pagine nel mondo della WWE. L’avventura è appena iniziata, e il suo ruolo all’interno della Bloodline promette di essere centrale nel futuro della federazione.

Il PLE Night of Champions ha visto il tanto atteso debutto di Hikuleo, che ha aiutato Solo Sikoa a sconfiggere Jacob Fatu, permettendogli di conquistare il WWE United States Title. Anche se durante l'evento non è stato chiamato per nome, ora è stato ufficialmente rivelato come si chiamerà d'ora in avanti. Durante il post-show di Night of Champions, a Solo Sikoa è stato chiesto del supporto ricevuto da Tonga Loa e da altri per vincere il titolo. Mentre spiegava le sue azioni, è apparsa una grafica che indicava come la vittoria di Solo Sikoa fosse avvenuta grazie al ritorno di Tonga Loa e al debutto di Tala Tonga.