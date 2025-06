WWE | Evolution 2 inizia a prendere forma ecco le prime indiscrezioni sui match

La WWE Evolution sta per tornare a stupire i fan con un evento tutto al femminile, dopo anni di attesa e richieste. L’appuntamento è fissato per il 13 luglio, con un primo match già annunciato tra Jacy Jayne e Jordynne Grace per il titolo NXT. Ma le sorprese non finiscono qui: secondo rumors, ci sono già due incontri in cantiere che promettono emozioni intense. La storia continua...

Dopo anni di richieste da parte dei fan e delle wrestler, la WWE ha finalmente deciso di riportare nel suo calendario Evolution, il PLE tutto al femminile che finora aveva avuto una sola edizione, nel 2018. L’evento, che si terrà il prossimo 13 luglio, per ora vede un solo match ufficiale, quello tra Jacy Jayne e Jordynne Grace per il titolo femminile della NXT, ma secondo quanto riportato da Cory Hays di Bodyslam.net sono già in programma due aggiunte alla card. Titoli di coppia in palio. Il primo incontro vedrà coinvolte le cinture di coppia, e sarà diverso da come inizialmente previsto. L’infortunio di Liv Morgan ha costretto la WWE a cambiare i suoi piani: inizialmente era previsto una difesa titolata per lei e Raquel Rodriguez contro Nikki e Brie Bella, ma con Liv fuori dai giochi le cose cambieranno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Evolution 2 inizia a prendere forma, ecco le prime indiscrezioni sui match

