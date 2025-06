WWE | Altri due match di aggiungeranno alla card di Evolution

Domenica 13 luglio ad Atlanta, la scena WWE si infiammerà con un evento storico: Evolution, il PLE tutto al femminile. Oltre al già annunciato match tra la campionessa NXT Jacy Jayne e Jordynne Grace, si prospettano altre sorprese emozionanti. Secondo Cory Hays di BodySlam.Net, altri due incontri sono in arrivo, promettendo un cartellone ricco di adrenalina e momenti imperdibili. L’attesa cresce: il futuro della divisione femminile sta per essere riscritto.

Domenica 13 Luglio tornerà in scena ad Atlanta, Georgia, dopo ben 7 anni dalla prima volta, il PLE WWE tutto al femminile, Evolution. Un match fin’ora è stato annunciato: la campionessa NXT Jacy Jayne contro Jordynne Grace, con il titolo massimo in palio. Ma nella giornata di oggi Cory Hays di BodySlam.Net ha pubblicato due tweet che svelano due match che la WWE, molto probabilmente, metterà in scena ad Evolution. Altri due match rivelati. Il primo coinvolge Raquel Rodriguez che difenderà i tag team titles assieme a Roxanne Perez, al posto di Liv Morgan. Le avversarie non sono confermate, potrebbero essere le Bellas che sono ancora “in lista” per l’evento, ma l’infortunio di Liv Morgan ha rallentato i piani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net