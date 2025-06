Wimbledon Fognini sfida Alcaraz per aiutare Sinner | il pronostico

Il prato di Wimbledon si prepara a un duello imperdibile: Fognini sfida Alcaraz nel primo turno, un incontro che promette emozioni intense e spettacolo. Per l’azzurro, questa potrebbe essere la sua ultima chance nel torneo più prestigioso del tennis, affrontando il numero 2 del mondo e campione uscente. Ma in campo, tutto può succedere: chi avrà la meglio in questa sfida cruciale? Scopriamo il pronostico e le chance di Sinner in questa racchetta di passione.

Primo turno quasi impossibile per Fabio che affronta sul Centrale londinese il numero 2 del mondo e campione uscente: per l'azzurro è l'ultima partecipazione al torneo più prestigioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, Fognini sfida Alcaraz per aiutare Sinner: il pronostico

In questa notizia si parla di: wimbledon - fognini - sfida - alcaraz

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Fognini sfida Alcaraz nel match inaugurale di Wimbledon: orario e dove seguirla in TV e in streaming Leggi di più Vai su X

Ecco come seguire la sfida tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon: si dà il via alle danze nel Tempio del tennis Vai su Facebook

Pronostico Fognini-Alcaraz quote primo turno Wimbledon 2025; Fognini-Alcaraz, 1° turno lusso a Wimbledon: quando si gioca e dove vederla; Fognini 'aiuta' Sinner? Può eliminare Alcaraz a Wimbledon 2025.

Fognini, Wimbledon in salita: super sfida con Alcaraz al primo turno - Il tennista azzurro ha pescato lo spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Londra, nel sorteggio di oggi, venerdì 27 ... Riporta msn.com

Wimbledon day 1, programma degli italiani: Alcaraz-Fognini apre il Centrale, sette azzurri in campo. Orario e dove vederli in TV - Wimbledon | Il terzo Slam stagionale si apre lunedì 30 giugno con il campione in carica contro il veterano azzurro. Secondo ubitennis.com