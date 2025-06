Wimbledon domani si parte | il programma della prima giornata e dove vedere i match

Domani si apre ufficialmente Wimbledon 2025, il torneo più ambito del tennis mondiale. Tra sfide imperdibili e grandi novità, il primo giorno promette emozioni indimenticabili, con gli azzurri pronti a brillare sul campo in erba. Scopri il programma della prima giornata e dove poter seguire in diretta tutti i match, per non perdere nemmeno un punto di questa affascinante manifestazione sportiva.

(Adnkronos) – Inizia Wimbledon 2025. Domani, lunedì 30 giugno, partirà lo Slam inglese tra conferme e grandi novità (tra cui il nuovo montepremi), con diversi azzurri impegnati sull'erba inglese. Ad aprire il torneo sarà, come da tradizione, il campione in carica: Carlos Alcaraz inizierà la difesa del suo trono contro Fabio Fognini. Ecco il programma . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

IL SUPER-PROGRAMMA DI LUNEDÌ A WIMBLEDON Definito l'ordine di gioco della prima giornata dei Championships, con ben 7 italiani protagonisti! Come da tradizione sarà il campione in carica, Carlos Alcaraz, a inaugurare il Campo Centrale, affrontan

