Domani a Wimbledon 2025 si apre un capitolo storico per il nostro tennis: ben 14 italiani, un record, scendono in campo tra i due tabelloni principali. Con Jannik Sinner e Jasmine Paolini in prima linea, l’Italia si prepara a conquistare il prato inglese con determinazione e passione, portando avanti un entusiasmo che fa già sognare i tifosi. È l’inizio di un’edizione indimenticabile, e tutto è pronto per scrivere nuove pagine di gloria...

Wimbledon 2025 sarà ricordato anche per il numero record di tennisti italiani ammessi direttamente ai tabelloni principali. Sono infatti 14 gli azzurri presenti, equamente divisi tra uomini e donne. La spedizione azzurra, guidata da Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e da una Jasmine Paolini sempre più solida anche sull' erba, si presenta ai blocchi di partenza con grande entusiasmo e aspettative.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, domani è il grande giorno. Record di italiani in gara tra i due tabelloni (14). I favoriti secondo i bookmaker

