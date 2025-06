Wimbledon 2025 tanti italiani in campo lunedì | programma e orari tv

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili, con tanti italiani pronti a lasciare il segno sul verde prato di Londra. La prima giornata promette spettacolo e sorprese, mentre il torneo si avvicina a un nuovo capitolo di sfide epiche e trionfi. Con un programma ricco di incontri imperdibili, scopriamo insieme gli orari tv e le partite che ci terranno col fiato sospeso in questa storica edizione.

Londra, 29 giugno 2025 – E’ tutto pronto al All England Club per la prima giornata del torneo di Wimbledon, attesissimo terzo slam stagionale. L’erba di Londra, quella più verde, più affascinante, con una pattuglia di italiani a caccia del bersaglio grosso. Jannik Sinner inizierà la sua marcia nella giornata di martedì e, come da tradizione, sarà il campione uscente Carlos Alcaraz  ad aprire il torneo sul campo centrale. Sorteggio ha voluto che fosse un italiano ad affrontarlo, probabilmente al suo ultimo Wimbledon della carriera. Toccherà a Fabio Fognini arginare lo strapotere del tennista spagnolo reduce dal trionfo in cinque set al Roland Garros. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, tanti italiani in campo lunedì: programma e orari tv

