Wimbledon 2025 | le principali insidie dei tabelloni di Sinner e Alcaraz

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni da brivido, con i percorsi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sotto i riflettori. Due giganti del tennis mondiale, ognuno con le sue insidie e trappole, pronti a sfidarsi nel torneo più prestigioso. Ma quali sono le principali difficoltà che attendono questi talenti? Scopriamolo insieme, partendo dal debutto di Sinner e dalle sfide che lo attendono nel cammino verso la gloria.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio l'aspetto che ha più incuriosito gli avventori di Wimbledon 202 5: il percorso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lati di tabellone, quelli dei due leader del tennis mondiale, che si prestano a interpretazioni ben differenti. Ma andiamo con ordine. JANNIK SINNER. Il numero 1 del mondo lo vedremo debuttare martedì contro Luca Nardi, in un derby finora inedito. Il pesarese sta cercando ancora un proprio posto nel tennis che conta, ma il punto reale è che la sua attuale versione non può essere un pensiero per il classe 2001 di Sesto Pusteria. E non può esserlo neppure il vincitore del confronto tra il taiwanese Chun-hsin Tseng e l'australiano Aleksandar Vukic: l'uno coi prati litiga e con l'altro Jannik è 2-0 in precedenti datati (e netti).