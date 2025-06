Wimbledon 2025 calendario orari italiani in campo e dove vedere i match del 30 giugno

Wimbledon 2025 apre le sue porte con un calendario ricco di emozioni e sorprese. Il primo giorno, lunedì 30 giugno, promette grandi spettacoli sul verde londinese, tra match avvincenti e la presenza di campioni italiani come Fognini. Scopri gli orari italiani, dove seguire i match in diretta e vivere l’atmosfera unica dello Slam inglese, che già si preannuncia come uno dei più emozionanti di sempre. Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante edizione!

Wimbledon 2025 prende ufficialmente il via domani, lunedì 30 giugno, con una prima giornata ricca di emozioni e grandi match sull'erba londinese. Tra novità regolamentari, nuovo montepremi e una forte presenza italiana, lo Slam inglese promette spettacolo sin dall'apertura, come da tradizione affidata al campione in carica Carlos Alcaraz, impegnato contro Fabio Fognini sul Campo Centrale. Wimbledon 2025: gli italiani in campo il 30 giugno. Nella prima giornata di Wimbledon 2025, sono diversi i tennisti italiani attesi in campo: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz sul Centrale alle 14:30. Jasmine Paolini affronta Anastasija Sevastova sul Campo 2.

