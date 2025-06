White Dinner Water Show 2025 | magia ed eleganza a Villa ReNoir

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con il White Dinner Water Show 2025: un connubio di magia ed eleganza immerso nella suggestiva cornice di Villa ReNoir. Tre serate esclusive, il 6, 13 e 25 luglio alle ore 20:00, all’insegna di spettacoli straordinari che affascineranno gli ospiti e inaugureranno la stagione dei grandi eventi milanesi con stile e raffinatezza. Un’esperienza sensoriale da non perdere, dove bellezza e emozione si incontrano sotto le stelle.

Il White Dinner Water Show 2025 dà inizio alla stagione dei grandi eventi milanesi con tre imperdibili appuntamenti fissati per il 6, il 13 e il 25 luglio, sempre alle ore 20:00. Le serate si svolgono nella cornice suggestiva di Villa ReNoir, simbolo dell'eleganza moderna firmata Paolo Renis. Ogni evento celebra la bellezza, l'intrattenimento e l'arte dell'ospitalità in uno scenario mozzafiato. L'esperienza unica della cena sull'acqua prende vita grazie a una combinazione di scenografie immersive, spettacoli di altissimo livello con ballerine, acrobati, sorprendenti giochi di luce e costumi teatrali.

In questa notizia si parla di: white - dinner - water - show

