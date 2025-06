Wesley Juve svelata la cifra richiesta dal Flamengo per portarlo a Torino! Questo dettaglio potrebbe risultare decisivo | il punto sull’esterno

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la possibile acquisizione di Wesley dal Flamengo, con una richiesta di ben 30 milioni di euro. Questo dettaglio potrebbe essere decisivo nel definire il futuro dell’esterno brasiliano a Torino, alimentando l’attesa e la strategia dei bianconeri. Restate sintonizzati per tutti gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa calda e le possibili evoluzioni.

Wesley Juve, svelata la cifra richiesta dal Flamengo per portarlo a Torino: tutti gli ultimi aggiornamenti. Wesley è stato fortemente accostato al calciomercato Juve e secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sport Mediaset, il Flamengo chiede 30 milioni. PAROLE – « Direi che questa sera c’è una ragione in più per monitorare Flamengo-Bayern Monaco: in tribuna a Miami, sarà presente anche Comolli, per assistere alla partita di uno degli obiettivi bianconera. Parliamo del brasiliano del Flamengo, Wesley, che piace moltissimo alla Juve. Costo del cartellino? 30 milioni di euro ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com