Wesley Juve i bianconeri fanno sul serio per lui! Questa sera avverrà il primo passo per mettere le mani sul terzino brasiliano | quel dirigente ci metterà la faccia! Cosa succederà

Wesley Juve, Flamengo-Bayern Monaco è carica di motivi di interesse per i bianconeri: chiedere il motivo a Comolli. Il Mondiale per Club regala opportunitĂ alla Juve. Una di queste porta il nome di Wesley VinĂ­cius França Lima, in arte Wesley. Secondo quanto risulta a Claudio Raimondi di Sport Mediaset, Damien Comolli vedrĂ dal vivo l'ottavo di finale del Mondiale per Club Flamengo-Bayern Monaco per visionare il funambolico esterno basso brasiliano. Ecco le sue parole. WESLEY OSSERVATO SPECIALE DI COMOLLI – « Direi che questa sera c'è una ragione in piĂą per monitorare Flamengo-Bayern Monaco: in tribuna a Miami, sarĂ presente anche Comolli, per assistere alla partita di uno degli obiettivi bianconera.