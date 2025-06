Wesley Juve Comolli allo scoperto | sarà presente stasera all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Tutti i dettagli

Stasera all’Hard Rock Stadium di Miami, il calcio internazionale si accende con Flamengo-Bayern Monaco, e tra gli spettatori d’eccezione ci sarà anche il dg Comolli. Ma cosa bolle in pentola per Wesley Juve? La scena è tutta da scoprire, tra possibili colpi di mercato e grandi sorprese. Restate con noi: le novità più calde sono appena cominciate.

e le possibili novità. Il calciomercato Juve è pronto a fare sul serio per Wesley, esterno di proprietà del Flamengo che da qualche settimana intriga e non poco i bianconeri. Come riportato da Tuttosport stasera in occasione di Flamengo Bayern Monaco il dg Comolli sarà in tribuna all'Hard Rock Stadium di Miami. Da un lato osserverà uno degli obiettivi per questa estate, dall'altro proverà ad avere qualche contatto con i dirigenti del club brasiliano ma anche con gli agenti del calciatore.