Weekend da bollino rosso per il caldo a Milano le voci dei turisti | Ci salva l’aria condizionata dei negozi

Il weekend a Milano si tinge di rosso per il caldo estremo: temperature da record e afa opprimente mettono a dura prova residenti e visitatori. Tra rifugi temporanei nei negozi climatizzati e bottigliette d’acqua incessanti, la città si prepara a resistere fino a quando il termometro non scenderà di nuovo. In questo scenario, l’aria condizionata diventa un alleato fondamentale per vivere e scoprire Milano senza rinunciare al suo fascino.

Weekend da bollino rosso per il caldo a Milano, con temperature roventi e afa intensa. In centro, milanesi e turisti cercano ristoro come possono: chi si rifugia sotto gli alberi, chi entra nei negozi per un po’ d’aria condizionata, chi non si stacca mai dalla bottiglietta d’acqua. “Fa davvero caldo, ma siamo in vacanza e dobbiamo andare a visitare la Scala”, racconta una famiglia di turisti che legge la guida della cittĂ sotto i tigli di Piazza della Scala. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Weekend da bollino rosso per il caldo a Milano, le voci dei turisti: “Ci salva l’aria condizionata dei negozi”

