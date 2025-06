Weah Monaco spunta questa pista dopo il no al Nottingham Forest delle scorse ore | tutti i dettagli e le ultime sul suo futuro

Il futuro di Weah Monaco si impreziosisce di una nuova possibile destinazione, dopo il rifiuto al Nottingham Forest. L’esterno americano, protagonista di un mercato ricco di colpi di scena, ora si trova al centro di un affascinante scenario di mercato. Con tutti i dettagli e le ultime novità , analizziamo le opzioni che potrebbero cambiare le carte in tavola e definire il suo prossimo passo nel mondo del calcio.

Weah Monaco, spunta questa pista dopo il no al Nottingham Forest delle scorse ore: tutti i dettagli e le ultime sul futuro dell'esterno americano. Il no di Weah ha fatto saltare definitivamente la doppia operazione che il calciomercato Juventus aveva cercato di imbastire con il Nottingham Forest negli scorsi giorni e che vedeva l'inserimento anche di Mbangula. Tuttavia come confermato dalla Gazzetta dello Sport l'americano resta un profilo in uscita dal club in questa torrida estate: sulle tracce dell'ex Lille si starebbe muovendo ora anche il Monaco.

In questa notizia si parla di: nottingham - forest - weah - monaco

