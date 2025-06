Weah Mbangula Pedullà rivela un retroscena sulla loro tribuna con il Manchester City e rende nota una possibilità di mercato per l’esterno belga | l’indiscrezione

Un retroscena sconosciuto emerge dalla tribuna della sfida tra Weah Mbangula e il Manchester City, rivelato dall’esperto Alfredo Pedullà. Nel suo video su YouTube, il giornalista svela dettagli sorprendenti sulla presenza in tribuna di questi talenti e apre una finestra su un’opportunità di mercato per l’esterno belga, mai del tutto sfumata. Scopriamo insieme le rivelazioni esclusive che potrebbero cambiare le sorti dei trasferimenti futuri.

Weah Mbangula, Pedullà evidenzia il retroscena sulla loro tribuna contro il Manchester City e delucida su un’opportunità passata per il belga. Il video, che Alfredo Pedullà ha pubblicato sul proprio canale You Tube, ha riguardato due retroscena legati alle cessioni di Timothy Weah e Samuel Mbangula. Il giornalista ha evidenziato come la tribuna, a loro affibbiata per la sfida contro il Manchester City, non era legata alla vendita imminente dei due giocatori al Nottingham Forest. Il loro rifiuto vero questa destinazione cambia gli scenari del calciomercato Juve, che adesso spera in una via d’uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com