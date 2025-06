Ward sul palco dell’Arena | Un talento oltre la voce

Mercoledì prossimo alle 21, l'Arena di Castel San Pietro si trasformerà nel palcoscenico di un talento autentico: Luca Ward. Attore, doppiatore e voce tra le più ricercate del panorama italiano, Ward incarna quel "Talento di essere tutti e nessuno," un'icona che supera i confini della voce per emozionare e ispirare. La sua presenza promette di essere un evento imperdibile, capace di lasciare il pubblico senza fiato.

Luca Ward e quel "Talento di essere tutti e nessuno". All’Arena di Castel San Pietro arriva mercoledì prossimo, alle 21, Ward "the voice", attore ma soprattutto doppiatore considerato tra le voci più belle e ambite di un panorama, quello del doppiaggio italiano, che pure conta da sempre tra le proprie fila tante voci di straordinario valore. Tra tutti, si diceva, Ward è la punta di diamante, essendo stato nella sua vita, lo ricorda Luca Vecchi, autore e regista dello spettacolo in scena mercoledì all’Arena, "Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson". Tutti attori a cui Ward ha prestato la sua voce in italiano, doppiando capolavori del cinema come Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it