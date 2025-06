Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni | urla e pianti arriva la polizia

In un crescendo di tensione, Wanda Nara si è opposta alle richieste di Icardi di vedere le loro figlie, scatenando urla e pianti e richiamando l’intervento della polizia. La showgirl argentina ha deciso di tutelare il benessere delle bambine, rifiutando di affidarle all’ex marito per sette giorni. Una vicenda che ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra diritti genitoriali e tutela dei minori, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La showgirl argentina si è rifiutata di affidare le bambine all'ex marito. Le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni: urla e pianti, arriva la polizia

In questa notizia si parla di: wanda - nara - rifiuta - dare

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni: urla e pianti, arriva la polizia Vai su X

? Patrick Vieira a un passo dall’Inter! L’ex centrocampista nerazzurro è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo aver vestito la maglia a centrocampo, ora potrebbe guidare la squadra dalla panchina. - Calciomercato.it Vai su Facebook

Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni: urla e pianti, arriva la polizia; Mauro Icardi ottiene l’affido, ma Wanda Nara si oppone: figlie in lacrime, 12 ore di attesa e una multa da 7mila euro; Mauro Icardi e Wanda Nara lite per l'affidamento delle figlie. Bimbe in lacrime, cosa è successo.

Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni: urla e pianti, arriva la polizia - La showgirl argentina si è rifiutata di affidare le bambine all'ex marito. Da ilgiornale.it

Mauro Icardi ottiene l'affido delle figlie, ma l'ex Wanda Nara si oppone: lite furiosa, interviene la Polizia - Mauro Icardi ha ottenuto il permesso di trascorrere 7 giorni con le figlie, ma l'ex Wanda Nara si è opposta: è dovuta intervenire la Polizia ... notizie.it scrive