Wafa ' raid israeliani a Gaza City e Khan Yunis 5 morti'

Le recenti escalation a Gaza segnano un capitolo oscuro nel conflitto in corso. Fonti mediche riferiscono di almeno cinque morti e numerosi civili feriti nelle offensive israeliane contro Gaza City e Khan Yunis, colpendo abitazioni e mercati affollati. Questi eventi sottolineano la drammatica vulnerabilità della popolazione civile in un contesto già fragile. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, chiedendo un immediato cessate il fuoco e l'avvio di negoziati per fermare questa spirale di violenza.

Fonti mediche dell'ospedale battista Al-Ahli di Gaza City, citate da Wafa, hanno riferito che cinque corpi e diversi civili feriti sono stati trasportati in ospedale in seguito a un attacco aereo israeliano su un'abitazione nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est della città . Un attacco di droni israeliani ha preso di mira l'affollato mercato di Al-Zawiya nel quartiere di Al-Daraj, nel centro di Gaza City, provocando ulteriori vittime e feriti tra i civili. Contemporaneamente, l'artiglieria israeliana ha bombardato il centro di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wafa, 'raid israeliani a Gaza City e Khan Yunis, 5 morti'

"Massacro a Gaza city”. Al Jazeera: almeno 56 morti oggi negli attacchi israeliani - Tragedia senza precedenti a Gaza City: con almeno 56 vittime, gli attacchi israeliani hanno scosso nuovamente la fragile regione.

MEDIO ORIENTE | Wafa, 22 palestinesi morti in raid e scontri con Israele in diverse zone della Striscia di Gaza. Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo dell'ostaggio thailandese Pinta Nattapong, riporta Times of Israel #ANSA Vai su X

? Considero Giorgia Meloni responsabile delle bombe che cadranno su Teheran, dei civili che moriranno, di quelli che hanno lasciato una città da 10 milioni di abitanti per cercare rifugio a nord e in Turchia. La considero responsabile della strage a Gaza che Vai su Facebook

