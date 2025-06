WEB Du Bois l’inventiva virtù degli indesiderabili

Nel cuore della storia afroamericana, W.E.B. Du Bois emerge come un simbolo di inventiva e virtù, sfidando le aspettative degli indifferenti. Nel 2021, Honoré Fanonne Jeffers lo ha celebrato nel suo romanzo, "I canti d’amore di W.E.B. Du Bois", rinnovando l’importanza del suo lascito. Un’opera che invita a riflettere sul potere delle voci considerate indesiderabili, dimostrando che la vera forza risiede nella diversità e nella resilienza.

Nel 2021, la poetessa afroamericana Honoré Fanonne Jeffers pubblicò il suo primo romanzo, The Love Songs of W.E.B Du Bois, tradotto da noi come I canti d’amore di Wood Place. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it