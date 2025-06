Volpi ferite cigni intossicati La mappa degli animali selvatici recuperati a Roma

Ogni anno, a Roma, migliaia di animali selvatici feriti o intossicati trovano rifugio e speranza presso il Centro recupero fauna selvatica della LIPU, una realtà fondamentale nata nel 1997 all’interno di Villa Borghese. La loro dedizione e competenza si traducono in un lavoro di recupero, riabilitazione e rilascio che tutela la biodiversità urbana. Questa mappa degli interventi racconta la straordinaria storia di cura e rinascita di tanti esseri viventi, un esempio di tutela ambientale in azione.

Sono migliaia gli animali selvatici che ogni anno vengono trovati e soccorsi nella Capitale. La gran parte di loro sono affidati alle cure del Centro recupero fauna selvatica della LIPU: una realtà che opera in via Ulisse Aldovrandi, a villa Borghese, dal 1997. Durante i 28 anni di attività ha.

