La stagione dell’US Pallavolo Senigallia si è conclusa in modo memorabile, tra relax e rinforzo dei legami con le amiche salentine. Le squadre, sia femminile che maschile, hanno portato a casa risultati importanti: la squadra femminile Banco Marchigiano Subissati ha raggiunto le semifinali di serie C, migliorando il risultato dello scorso anno, mentre quella maschile, la Security, si prepara a nuove sfide. La passione per la pallavolo continua a brillare.

Si è chiusa in Salento con la consueta vacanza tra cultura, svago, allenamenti e legami rinforzati con le compagini salentine da tempo amiche, la stagione dell’US Pallavolo Senigallia, che ormai da diverse settimane aveva terminato il campionato con le sue prime squadre. Quella femminile, il Banco Marchigiano Subissati, è uscita nella semifinale di serie C egugliando il risultato della stagione precedente mentre quella maschile, la Security Tape, neopromossa in D, si è salvata brillantemente, con una seconda fase molto convincente dove si sono visti progressi notevoli del giovane gruppo neroazzurro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley, serie C femminile

