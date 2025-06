Volley secondo ko per gli azzurri in Nations League | con il Brasile finisce 2-3

La nazionale italiana di volley incappa nella seconda sconfitta in Nations League, dopo un emozionante 2-3 contro il Brasile. Con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, gli azzurri si attestano al terzo posto della classifica. Stanotte, una nuova sfida attende gli uomini di coach Blengini: gli Stati Uniti. La strada verso la vetta è ancora lunga, ma l’Italia è pronta a rispondere presente.

Con un bilancio provvisorio di cinque vittorie e due sconfitte, l'Italia è ora al terzo posto. Stanotte affronterà gli Stati Uniti.

