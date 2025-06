Volley l’Italia gioca una partita vibrante contro il Brasile ma paga gli errori e si arrende al tie-break

Una partita emozionante e combattuta, che ha visto l’Italia sfidare il Brasile con cuore e determinazione, ma alla fine deve arrendersi al tie break. Nonostante gli errori, la squadra italiana ha dimostrato grande tenacia e talento, regalando ai tifosi momenti di pura adrenalina. La sfida, lunga e intensa, si è conclusa con un risultato che sottolinea quanto questa nazionale abbia ancora molto da dare nel panorama della pallavolo internazionale.

L’Italia ha lottato strenuamente per due ore e mezza contro il Brasile, ha tenuto testa agli storici rivali, ha battagliato brillantemente nella grande Classica che ha animato la giornata odierna nella Nations League a Chicago (USA) ma è poi capitolata sulla lunga distanza. I verdeoro si sono imposti per 3-2 (25-22; 21-25; 33-31; 17-25; 15-13) al termine di un’autentica maratona, recuperando da 21-24 nel terzo parziale e poi gestendo benissimo il tie-break dove la rimonta degli azzurri si è spenta proprio sul più bello. I Campioni del Mondo sono incappati nella seconda battuta d’arresto della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante dopo quella patita contro la Francia per 3-1 a Quebec City e restano così al terzo posto in classifica generale con 5 vittorie (14 punti), alle spalle proprio del Brasile (sei successi, 17 punti) e della Polonia (cinque affermazioni e 15 punti, attesa nella notte dagli USA). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia gioca una partita vibrante contro il Brasile, ma paga gli errori e si arrende al tie-break

