Volley integrato GASP Morbegno di bronzo alle Finali regionali CSI

Un emozionante traguardo di inclusione e talento, il volley integrato GASP Morbegno conquista il bronzo alle finali regionali CSI. Nell’accogliente palestra del Cambonino, grazie alla generosità dell'Esperia, le sette squadre provenienti da quattro province si sono sfidate con passione e determinazione, dimostrando che lo sport è un valore universale capace di unire e valorizzare ogni differenza. Un successo che celebra lo spirito di collaborazione e inclusione nel movimento sportivo regionale.

Il Comitato di Cremona del CSI ha ospitato presso la palestra del Cambonino, gentilmente messa a disposizione dalla societĂ sportiva Esperia, le finali regionali di pallavolo integrata. Dopo che, durante tutta l’annata sportiva si sono confrontate sette compagini appartenenti a quattro province. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - finali - volley - integrato

Finali regionali volley Uisp Under 16 a Grosseto: sfida tra le migliori squadre - Le finali regionali di volley Uisp Under 16 a Grosseto promettono una sfida emozionante tra le migliori squadre della Toscana.

Campionati Regionali di Basket Integrato CSI Lombardia Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle emozioni! Palazzetto dello Sport Centro Sportivo Ermanno Zacchetti Via Buonarroti, 44 – Cernusco sul Naviglio Sabato 14 giugno ? D Vai su Facebook

Volley integrato, il GASP Morbegno ad un passo dai campionati nazionali; Vap si presenta: squadra di sitting volley e obiettivo finali per le giovanili; Volley integrato - Il Dosso è tricolore.

FInali regionali Volley - Giornale di Barga - La grande pallavolo è sbarcata in casa del Volley Barga con le finali regionali Under 17 maschile e Under 16 femminile. giornaledibarga.it scrive

Finali regionali volley Uisp Under 16 a Grosseto: sfida tra le migliori squadre - la Nazione - Oggi il palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto accoglierà la finale regionale Uisp Toscana Under 16, dove saranno protagoniste le ... Come scrive lanazione.it