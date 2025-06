Vola sopra la valanga e si salva il gesto estremo sul Monte Bianco

In un gesto di coraggio e abilità, Valentin Delluc ha sfiorato la morte sul Monte Bianco, volando sopra una slavina imponente per salvarsi la vita. Un'impresa che incarna il massimo dell'audacia e della passione per la montagna, testimonianza del suo spirito indomabile. Questa straordinaria impresa rimarrà nella storia come esempio di coraggio e determinazione.

Il francese Valentin Delluc firmato un'impresa eccezionale: sceso da quota 3000 metri si è sollevato sopra una gigantesca slavina, evitandola per un soffio.

