voglia matta bologna e immobile vicinissimi

Mettiamola così: il Bologna ha una voglia matta di scoprire se Immobile a 35 anni sia ancora Ciro il Grande e Immobile una voglia ancora più matta di tornare a misurarsi con una Serie A che anche dalle rive del Bosforo evidentemente conserva il suo irresistibile appeal. Se due parti si vogliono con tale intensità che cosa manca per celebrare il matrimonio? La terza parte in commedia, che nel caso di Immobile è il Besiktas. Anche se ogni ora che passa l'accordo tra Immobile e il suo quasi ex club turco si avvicina a grandi falcate, tanto che il Bologna spera che la fumata bianca possa arrivare già nella giornata di domani, non foss'altro per non mettere Immobile nella scomoda situazione di doversi presentare al raduno del Besiktas, fissato per martedì.