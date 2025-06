Voci dal campo Bisoli punto fermo Moncini e Dickmann posizioni da definire

Il futuro del Brescia si fa sempre più incerto, tra voci di una ripartenza dalla serie C e nuove strategie di mercato. Mentre si attendono sviluppi politici e formali, la rosa si definisce con punti fermi come Bisoli, Moncini e Dickmann, e altre posizioni ancora da chiarire. In questo scenario complesso, il club lavora per ricostruire una squadra competitiva capace di riportare i colori biancazzurri ai vertici del calcio italiano.

In attesa che a livello formale-politico si definisca la situazione del “nuovo“ Brescia, sul fronte dei giocatori giungono notizie importanti per il futuro delle Rondinelle. È sempre più diffusa l’idea di una ripartenza dalla serie C e, in tal senso, si sta cercando di capire quale sarà l’organico della rinnovata formazione che dovrà riportare in alto il calcio a Brescia. Il ds Ferretti e mister Diana saranno i punti di riferimenti di questo progetto. Per quel che concerne i giocatori, la curiosità principale è quella di sapere se ci saranno Rondinelle che rimarranno accanto al grosso della rosa che ha concluso la stagione con la FeralpiSalò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Voci dal campo. Bisoli punto fermo. Moncini e Dickmann posizioni da definire

In questa notizia si parla di: voci - campo - bisoli - punto

Artico a tutto campo: "Futuro? Io ho due anni di contratto, le voci hanno fatto un danno. Cesena ai playoff con leggerezza" - Il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, si prepara alla delicata sfida playoff contro il Catanzaro, in programma sabato alle 17:15.

Voci dal campo. Bisoli punto fermo. Moncini e Dickmann posizioni da definire; Storie di B: Dimitri Bisoli, un leone per il Brescia; Brescia trema, sono tornate a suonare le sirene per Bisoli.

Voci dal campo: io coordinatore del Punto Luce di Bari, per combattere la povertà educativa - Mi chiamo Francesco, ho 38 anni e da gennaio del 2014 lavoro per Save the Children. Secondo savethechildren.it

Bisoli verso l'esonero:| Cellino 'Nulla di vero' - Calciomercato.com - Il presidente del Cagliari ha rassicurato il tecnico romagnolo, sul quale la società sarda intende puntare ... Come scrive calciomercato.com