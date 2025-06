Vlahovic subito fuori rosa l’annuncio mette tutti d’accordo

Vlahovic subito fuori rosa: un’annuncio che scuote la Juventus e diventa il tema caldo di questa stagione. Il bomber serbo, al centro di un caso più grande di lui, segna una svolta nel suo percorso bianconero, tra tensioni sul mercato e delusioni sportive. Dopo mesi di aspettative e sfide, l’addio sembra ormai inevitabile. Ma cosa ha portato a questa rottura definitiva? La risposta svelerà molto sulla direzione futura della Juventus e sui sogni infranti di un’attesa tanto lunga quanto complicata.

Il bomber serbo al centro di un vero e proprio caso, lo stallo per cessione e rinnovo porta alla rottura definitiva: e l’ambiente insorge C’erano grandi aspettative, per il suo percorso alla Juventus, visto l’investimento fatto, nel gennaio 2022, per prelevarlo dalla Fiorentina. Ma in bianconero Dusan Vlahovic ha vissuto di pochi alti e molti bassi. E adesso la storia si avvicina a una conclusione sempre più amara. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Niente rinnovo e cessione che nemmeno si intravede, per Vlahovic, che rischia di ‘bloccare’ il mercato bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it