Vlahovic-Roma suggestione d’estate | e se il colpo fosse lui?

L’estate è ancora lunga, ma il solo pensiero di Vlahovic alla Roma accende già i sogni dei tifosi giallorossi. Un’ipotesi che, se si concretizzasse, avrebbe il potere di rivoluzionare il panorama calcistico italiano, creando nuove dinamiche e attese infuocate. Per ora rimane solo un’idea affascinante, un sussurro che alimenta speranze e fantasie, in attesa di scoprire se il colpo del mercato estivo prenderà forma o resterà soltanto un’illusione.

Per ora è solo un pensiero. Un sussurro che viaggia sotto traccia, senza conferme né smentite, ma con un peso specifico importante. Come riportato da Fantamaster.com, Dusan Vlahovic alla Roma è una di quelle ipotesi che, sebbene non appaia nei radar ufficiali, basterebbe da sola a cambiare gli equilibri del calciomercato estivo. Nessun contatto avviato, nessuna trattativa in corso tra Trigoria e la Juventus. Ma la situazione contrattuale del centravanti serbo – in scadenza a giugno 2026 – e la volontà della società bianconera di alleggerire il monte ingaggi, potrebbero aprire uno spiraglio. Di quelli che, in silenzio, diventano realtà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it