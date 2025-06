Vlahovic lancia un impulso alla Juve e ha in mente di lasciare libero nel 2026

Dusan Vlahovic, protagonista indiscusso del calcio italiano, fa sentire la sua voce: non ha intenzione di lasciare la Juventus nel breve termine. La sua decisione rafforza il legame con i bianconeri, anche se il mercato è sempre in fermento, con obiettivi ambiziosi come Jonathan David che potrebbe arrivare a parametro zero. La domanda ora è: quanto potrà ancora contare Vlahovic sulla Juventus e quali saranno le sue prossime mosse?

2025-06-29 16:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Dusan Vlahovic Rimane fermo: Non vuole lasciare la Juventus. Almeno, non in questa stagione. L’attaccante ha avuto un corso irregolare e il club sa che è un Calciatore di mercado. Uno degli obiettivi del “Bianconeri” è Jonathan David che sarebbe arrivato come agente libero dopo il suo viaggio nella Lille. La posizione di Vlahovic è chiara e può portare Effetti collaterali sulla firma del canadese. Come Avanza ‘Corriere Dello Sport’ La Juve ha avuto l’uscita dell’ex fiore durante questa finestra ma Il giocatore rifiuta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

