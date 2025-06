Vlahovic Juventus | rapporti sempre più tesi adesso il serbo può bloccare quel colpo in entrata! Cosa sta succedendo

La Juventus si trova di fronte a un vero e proprio enigma: i rapporti con Dusan Vlahovic si inaspriscono, alimentando aspettative e tensioni. Con il suo potenziale blocco nell’operazione di entrata di nuovi acquisti, il centravanti serbo potrebbe diventare la chiave di una strategia complessa. Ma cosa sta realmente accadendo? E quali saranno le conseguenze per il futuro della squadra? La situazione è ancora in evoluzione e tutto potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

Vlahovic Juventus: rapporti sempre più tesi, adesso il centravanti serbo può bloccare quel colpo in entrata dei bianconeri! Cosa sta succedendo. In casa Juventus continua a tenere banco la situazione relativa a Dusan Vlahovic, il cui futuro appare sempre di più un rompicapo difficile da risolvere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i rapporti con la società sono sempre più tesi. Non solo, il serbo rischia anche di complicare il mercato in entrata dei bianconeri. Finché il serbo sarà sotto contratto con la Juve sarà difficile per la Vecchia Signora finalizzare l’ingaggio di David e riscattare Kolo Muani dal PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: rapporti sempre più tesi, adesso il serbo può bloccare quel colpo in entrata! Cosa sta succedendo

