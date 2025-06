Vlahovic Juventus Pedullà esorta i bianconeri a cedere l’attaccante | La Juve deve prendersi il rischio di mandarlo via anche in quella situazione L’invito del giornalista

Alfredo Pedullà non ha dubbi: per la Juventus, cedere Vlahovic potrebbe rappresentare una mossa strategica, anche in un momento delicato. Il giornalista sostiene che il club dovrebbe prendere il rischio di lasciar partire l’attaccante, pur di risolvere alcune criticità di mercato. La domanda ora è: i bianconeri sono pronti a fare questa scelta coraggiosa? Solo il tempo e le decisioni societarie diranno se questa strategia porterà i risultati sperati.

Vlahovic Juventus, Pedullà non ha ombra di dubbio: l'invito per la società bianconera è stato molto chiaro! Ecco cos'ha detto il giornalista. La cessione di Dusan Vlahovic è una condizione che il calciomercato Juventus senza se e senza ma. Questo è quanto asserisce Alfredo Pedullà sul proprio canale You Tube. A detta del giornalista, l'attaccante bianconero dovrebbe essere venduto anche qualora il reparto offensivo dovesse ingolfarsi con l' ingaggio di Jonathan David. Ecco le sue parole. PAROLE – « Attenzione a non restare ostaggi di qualcuno. Io faccio la mia chiave di lettura sulla Juventus e Vlahovic.

