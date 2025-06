Vlahovic Juventus è guerra | l’attaccante blocca il mercato in uscita La situazione

Dusan Vlahovic, protagonista indiscusso di casa Juventus, sta al centro di un’importante svolta: il suo atteggiamento post-match sembra bloccare le decisioni sul mercato in uscita dei bianconeri. Con una posta su Instagram che ha fatto discutere, l’attaccante ha acceso le tensioni tra tifosi e dirigenza. Ora, la domanda è: quale sarà il prossimo passo in questa intricata situazione? La risposta potrebbe influenzare il futuro della Juventus e le strategie di mercato.

Vlahovic Juventus, come stanno le cose: l’attaccante bianconero blocca le mosse in uscita dei bianconeri. Dopo il pesante 5-2 subito dalla Juventus contro il Manchester City, Dusan Vlahovic ha trovato il modo di far discutere, postando su Instagram alcune foto accompagnate da un «Nueve». Un gesto che ha infastidito i tifosi bianconeri e che ha trovato il club spiazzato. Il corriere della sera ha ricostruito la situazione per l’ex obiettivo Inter: LA TRATTATIVA – « Al di là dei profili virtuali del centravanti, quel che continua a preoccupare il club è la situazione reale. Dusan, pure qui in Florida, ha ribadito ad alcuni compagni che la sua intenzione è quella di restare alla Juve. 🔗 Leggi su Internews24.com